Viele neue Gesichter im Kreistag des Eifelkreises : 42, denen die Bürger vertrauen

Kommunalwahl Bitburg 2019. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg-Prüm Seit Dienstag steht fest, wer in den Eifeler Kreistag einzieht. Es ist ein Personaltableau mit Überraschungen.

Rheinland-Pfälzer müssen geduldig sein. Auf das Ergebnis einer Kommunalwahl warten sie meist lange. Das liegt am System des Kummulierens und Panaschierens. Während die Bürger in anderen Bundesländern nur eine Liste pro Zettel ankreuzen, kann man hierzulande für mehrere Listen und Einzelpersonen stimmen. Das macht die Verechnung kompliziert.

Im Eifelkreis ist die Auszählung aber noch schwieriger. Denn nirgendwo sonst gibt es so viele Kleinstgemeinden, also Stimmbezirke. Klar, dass es eine Weile gedauert hat, bis die 42 Personen feststanden, die in den Kreistag einziehen dürfen.

Dabei kam es zu einigen Überraschungen, die ebenfalls dem Wahlsystem geschuldet sind. So kann es ein beliebter Bewerber auf einem hinteren Listenplatz ins Gremium schaffen, umgekehrt ein unbeliebter Bewerber auf einem vorderen Rang nicht. Ein Überblick:

CDU (15 Sitze): Michael Billen ist wohl einer der populärsten Eifelpolitiker. Kein Wunder, dass er von allen Kandidaten aller Parteien mit 25 141 die bei weitem meisten Stimmen bekommen hat. Auch sonst gibt es keine großen Überraschungen bei den Christdemokraten.

Die VG-Bürgermeister Moritz Petry, Andreas Kruppert und Aloysius Söhngen, wenngleich von hinteren Listenplätzen gestartet, erweisen sich weiterhin als Zugpferde. Der Speicherer Rathauschef Manfred Rodens ist nun auch dabei. Und die ehemalige Prümer Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy hat so viele Personenstimmen bekommen, dass sie von Listenplatz 31 auf Platz drei vorgerückt ist. Was, trotz der verlorenen Wahl in der Abteistadt, ihre Beliebtheit beweist.

Anders sieht die Lage in Bitburg aus: Joachim Kandels (Listenplatz 26), Bürgermeister der Stadt, schafft es als einziger CDU-Verwaltungschef nicht unter die Top 15. Weil die Christdemokraten vier Mandate verloren haben, konnten die früheren Kreistagsmitglieder Klaus Keil, Lothar Lamberty, Horst Lenz und Rainer Wirtz ebenfalls nicht einziehen. Jungspund Carolin Hostert hingegen bleibt dem Gremium erhalten.

1. Michael Billen, 2. Andreas Kruppert, 3. Mathilde Weinandy, 4. Patrick Schnieder, 5. Aloysius Söhngen, 6. Moritz Petry, 7. Carolin Hostert, 8. Gerhard Kauth, 9. Michael Ludwig, 10. Karin Bujara-Becker, 11. Wolfgang François, 12. Karin Plein, 13. Michael Horper, 14. Manfred Rodens, 15. Anja Esch

SPD (9 Sitze): Bei der SPD hat sich mehr verändert. So müssen sich die Sozialdemokraten für die nächste Legislaturperiode gar einen neuen Fraktionsvorsitzenden suchen. Der ehemalige Sprecher Bernd Spindler, gestartet von Listenplatz drei, hat es gerade so nicht in den Kreistag geschafft. Weitere Kandidaten, die nicht mehr dabei sind: der ehemalige Bitburger Bürgermeister Horst Büttner (Platz 11) und Sigrid Steffen (Platz 9), ebenfalls aus der Kreisstadt. Stattdessen kommt Katja Zunker aus Speicher rein.

Ansonsten sind bei den Sozialdemokraten vor allem altbekannte Gesichter dabei. Weit vorn: Nico Steinbach. Der Landtagsabgerodnete holte 22 912 Stimmen und damit fast doppelt so viel wie die Zweitplatzierte Monika Fink.

1. Nico Steinbach, 2. Monika Fink, 3. Josef Junk, 4. Rainer Hoffmann, 5. Markus Fischbach, 6. Günther Scheiding, 7. Barbara Hiltawski, 8. Paula Sonnen, 9. Katja Zunker

Die Grünen (6 Sitze): Die Grünen haben zwei Mandate hinzugewonnen. Dadurch konnten Waltraud Seeberger und Ernst Weires in den Kreistag einziehen. Die anderen vier saßen schon da. Fraktionsvorsitzende Helmut Fink macht weiter, ebenso Roswitha Biwer, Carsten Will und Klaus Ritter. Das entspricht etwa den Listenplätzen der Bewerber. Sehr viele Personenstimmen wurden offenbar nicht verteilt Auch nicht an Landesumweltministerin Ulrike Höfken (Platz 30). Sie landete nicht auf den ersten Rängen.

1. Helmut Fink, 2. Roswitha Biwer, 3. Carsten Will, 4. Waltraud Seeberger, 5. Ernst Weires, 6. Klaus Ritter

FWG (6 Sitze): Der neue Prümer Stadtchef Johannes Reuschen hat nicht nur bei der Bürgermeisterwahl einen Triumph errungen. Er hat es auch von Listenplatz neun auf die zweitmeisten Stimmen gebracht. Knapp vorn liegt aber immer noch Fraktionssprecherin Christine Kausen. Rudolf Rinnen und Dirk Kleis können neben ihr Platz nehmen. Paul Lentes (Platz 5) hingegen, sitzt diese Legislaturperiode nicht im Kreistag. Den sechsten Rang hat ihm Petra Streit abgeluchst. Die Frau des Landrates (Platz 30) hat das Feld von hinten aufgerollt.

1. Christine Kausen, 2. Johannes Reuschen, 3. Rudolf Rinnen, 4. Dirk Kleis, 5. Inge Solchenbach, 6. Petra Streit

FDP (3 Sitze): Die FDP ist die einzige Partei im Eifeler Kreistag, bei der die meistgewählte Person nicht auf Listenplatz eins stand. Aber die ehemalige Vorsitzende Marie-Luise Niewodniczanska (Platz neun) ist auch eine sehr beliebte Kandidatin.

Der aktuelle Liberalen-Chef Jürgen Krämer landet knapp hinter der Bitburgerin auf Platz zwei. Das ehemalige Mitglied Hans Jürgen Götte (Listenplatz 37) wird von dem Orenhofener Peter Reichert beerbt.

AfD (2 Sitze): Die Alternative zieht erstmals mit zwei Sitzen in den Kreistag ein. Geschafft haben es – wenig überraschend – die beiden Erstplatzierten Otto Hiller von Gärtringen und Boris Schnee.