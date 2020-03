Aktuelle Zahlen : 45 Corona-Fälle im Eifelkreis, vier Menschen genesen

Bitburg Es gibt eine gute Nachricht aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm: Vier Corona-Patienten sind mittlerweile genesen. Die Zahl der Infizierten ist am Wochenende leicht gestiegen.

Der Bitburger Corona-Drive-In auf dem Parkplatz Altes Gymnasium wurde auch am Samstag von etlichen Menschen genutzt. Nach Angaben der Kreisverwaltung waren in den vier Stunden von 10 bis 14 Uhr am Samstag 96 Menschen dort – 54 von ihnen wurden auch getestet. Am Sonntag waren es 62, von denen 37 getestet wurden.