Kipki-Gelder 450.000 Euro: Bitburg investiert in Schatten und elektrische Fahrzeuge

Aber was tun mit dem Geld? Bitburg hat einen Plan: Die Stadt will ihre E-Fahrzeug-Flotte ausbauen. In den vergangenen Jahren war die stetig erweitert worden – teilweise auch mit Hilfe von Sponsoren, die sich an Fahrzeugen beteiligten. Möglich wären, das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, Anschaffungen von E-Dienstfahrzeugen, E-Scootern, E-Bikes und einer E-Kehrmaschine. Kosten könnte das alles rund 355.000 Euro.