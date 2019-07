SCHULE : 46 junge Leute starten durch

Bitburg Das Europäische Berufsbildungswerk (Euro-BBW) in Bitburg würdigt seine Absolventen.

(red) 46 Absolventen der Winter- und Sommerprüfung sind am Europäischen Berufsbildungswerk (Euro-BBW) in Bitburg verabschiedet worden. Manuel Gonzalez, Vorstand des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz, zeigte sich begeistert, dass fast drei Viertel der ehemaligen Schüler bereits in Arbeit sind oder konkrete Zusagen für einen Arbeitsplatz vorliegen haben oder sich in aussichtsreichen Bewerbungsverfahren befinden.