Altherren-Kicker starten Registrierungsaktion Lebensretter gesucht: Sergej aus der Eifel braucht eine Stammzellenspende

„Als wir von der Erkrankung gehört haben, gab es bei uns kein langes Überlegen. Es war uns allen klar, dass wir unbedingt helfen müssen“, sagt Michael Ehleringer stellvertretend für die Fußballmannschaft. Man hat Kontakt zur DKMS aufgenommen und zusammen eine Registrierungsaktion organisiert. Diese ist am Samstag, 2. Dezember, von 9 bis 15 Uhr in der Aula der ehemaligen Hauptschule in Prüm. „Die Absprache mit der Realschule plus, der Kreisverwaltung und den heimischen Banken hat wunderbar geklappt. Der Wunsch, zu helfen, ist bei allen groß“, sagt Ehleringer. Mit der Aktion würde man nicht nur Sergej, sondern vielleicht auch weiteren Menschen helfen, die ebenfalls auf der Suche nach ihrem genetischem Zwilling sind. Denn jede und jeder, der oder die in der DKMS-Datei verzeichnet ist, eignet sich vielleicht als Stammzellenspender für einen anderen Menschen, der an Leukämie erkrankt ist.