Geld kommt Eifelpark und Zoo zugute : Fast 5000 Euro Spenden bei Konzert gesammelt

Gondorf/Lünebach Insgesamt 4959 Euro Spenden sind nach dem Livestream der Dompiraten am Wochenende zusammengekommen. Das teilt Christian Mörsdorf, Organisator des Benefiz-Online-Konzertes der Jungen Union im Eifelkreis mit: „Das war eine super Veranstaltung.

Ich bin auch über die Summe sehr stolz.“ Der Geichlinger hofft dennoch, „dass wir die 5000- Euro-Grenze noch knacken. Diese Woche kann noch weiter gespendet werden. Das Geld, das Zuschauer des Livestreams überwiesen haben, soll dem Eifelpark Gondorf und dem Eifel-Zoo in Lünebach zugutekommen. Denn die Freizeitparks leiden derzeit stark unter dem Lockdown. Der CDU-Kreisverband Bitburg-Prüm will daher von den Spenden Eintrittskarten kaufen und sie an Kinder aus ärmeren Verhältnissen verschenken.