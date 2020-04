Freizeit und Sport : Sportfest und Maifeier fallen aus

Bitburg (red) Die Stadtverwaltung Bitburg teilt mit, dass wegen der anhaltenden Corona-Krise nun weitere Veranstaltungen abgesagt werden müssen wie die Maifeier der Stadt Bitburg am Donnerstag, 30. April, in der Gartenanlage des Hauses Beda ebenso wie das 53. Europäische Jugendsportfest.

Die Maifeier am Vorabend des 1. Mai ist für viele Bitburger in jedem Jahr der Auftakt der Freiluftveranstaltungen. Viele Vereine und Kindergärten machen mit und gestalten ein buntes Programm. Aus aktuellem Anlass kann die Feier leider erstmals nicht stattfinden. Den Maibaum auf dem Spittel wird die Stadt aber auf jeden Fall aufstellen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.