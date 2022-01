Pandemie : 35 Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bitburg-Prüm/Mainz (red) Die Verwaltung meldet am Montag 35 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Gesamtzahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten beträgt demnach im Eifelkreis 512 Fälle und die 7-Tage-Inzidenz 246,9 (261,9 am Vortag).

Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 327,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 315,5) und die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,59 (Vortag: 2,88).

Der Impfbus wird am Dienstag, 11. Januar, erneut die Theobald-Simon-Schule zwischen 9 und 17 Uhr besuchen. Auch Nichtschüler können sich laut Schulleitung dann impfen lassen.