Handwerk : Nachwuchs im Handwerk startet durch: 286 neue Gesellen

INFO

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in der Innung Sanitär-Heizung-Klimatechnik Bernkastel-Wittlich: Kai Ruppert, Energie- und Umwelttechnik Schottler GmbH, Salmtal.

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik-Innung Westeifel: Frank Löckenhoff-Stöcker, Sanitär-Heizung-Gasanlagen Gerofa GmbH, Gerolstein-Büscheich; Johannes Hens, Sanitär-Heizung-Solar Annen Stefan Annen, Nerdlen.

Bäcker in der Bäcker-Innung MEHR: Raphael Utters, Johann Utters und Sohn e.K., Inhaber Josef Utters, Dockweiler; Daniela Orlemann, Bäckerei Orlando Orlemann, Lutzerath; Aldion Shabani, Bäckerei Karsten Fleury, Brauneberg; Maren Thiel, Bäckerei Flesch GmbH, Dudeldorf; Natascha Werno, Otto Lutz e. K., Inhaberin Doris Lutz, Langsur.

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei, Bäcker-Innung MEHR: Natascha Hermes, Wasgau, Frischemarkt Bäckerei, Morbach.

Dachdecker: Niklas Zimmer, Anton Holzbau GmbH, Morbach.

Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik in der Elektroinnung Westeifel: Jannik Görzen, Johann Energie GmbH, Darscheid.

Fleischerin: Michelle Zirra, Fleischerei Reinhold Monzel, Bollendorf.

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei: Alina Becker, Die Landmetzgerei Peter & Stefan Roden GbR, Gillenfeld.

Friseurin: Jasmin Pitsch – Friseursalon Lamberty, Inhaberin Michaela Thiesen, Salmtal.

Kaufleute für Büromanagement: Jule Gitzen, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Gerolstein; Naemi Görzen, Johann Energie GmbH, Darscheid; Julia Hüwels, SM Heizung-Klima-Sanitär GmbH & Co. KG, Speicher; Nicole Prusaczyk, Kälte-Klima Lehnerts & Müller GmbH, Wittlich.

KFZ-Mechatroniker für Personenkraftwagentechnik, KFZ-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg: Lukas Kling , Auto Herlach, Inh. Harald Herlach, Morbach-Gonzerath; Robin Alexander Köhnen, Josef Wilbert & Söhne Inh. Klaus Wilbert, Morbach; Jan Schmitz, Autohaus Eifel-Mosel GmbH, Bitburg; Dominik Hoffmann, Automobilwelt Eifel-Mosel GmbH, Bitburg.

KFZ-Mechatroniker für Personenkraftwagentechnik, KFZ-Innung Daun-Prüm: Leon Fallaschinski, Automobile Junk, Daun; Christian Herten, Autoservice Philippsweiler Robert Meiers, Oberpierscheid; Christopher Koch - Berlinger Autoservice Rainer Leuschen, Berlingen; Maurice-Raphael Rollmann, KFZ-Betrieb Jacqueline Rollmann, Gelenberg, Christoph Weber, Bosch-Service Papkalla GmbH, Prüm.

Maler- und Lackierer, Fachrichtung Gestaltung und Bautenschutz, Maler- und Lackierer-Innung Bernkastel-Wittlich: Christina Breit, Schultze Maler GmbH, Bernkastel-Kues; Stefanie Kaspari, Malerfachbetrieb Mehs Inh. Dieter Trapp e. K., Wittlich.

Bauten- und Objektbeschichter in der Maler-und Lackierer-Innung Westeifel: Lena Müller, Malermeister Rainer Ziewers, Bitburg

Bauten- und Objektbeschichter, Maler- und Lackierer-Innung Bernkastel-Wittlich: Marco Ramadanowski, Malermeister Hans Peter Steffes, Wittlich

Mauerer, Baugewerbe-Innung MEHR: Lars Deges, Weiland HTS GmbH, Irrhausen; Erik Hallebach, Bauunternehmung Heibges GmbH, Daun; Luca-Steven Kasel, Liewer Hoch-Tiefbau GmbH, Binsfeld ; Nikolai Richter, UVB Universal-Bau GmbH, Bitburg; Leon Schimper, Bauunternehmen Michael Schimper, Brauneberg.

Metallbauer für Konstruktionstechnik, Metall-Innung Westeifel: Elias Quade, Seitz Industriebau GmbH & Co. KG, Speicher.

Metallbauer und Feinwerkmechaniker, Innung Bernkastel-Wittlich: Daniel Sungen, Stahl- und Metallbau Matthias Klar, Esch.

Tischler, Schreiner-Innung Westeifel: Lukas Maas, Schreinerei Grün Reinhard Grün, Peffingen; Markus Müller, Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg; Marius Windhausen, Bulbaum GmbH, Bitburg; Wafa Waheedahmad, Schreinerei Rölen + Mayer GmbH, Gerolstein; Michael Jakobs, Schreinerei Günter Hansen, Hersdorf; André Mausen - Schreinerei Karl-Josef Post, Herzfeld; Joseph Berg, Bau- und Möbelschreinerei Udo Görres, Stadtkyll.

Tischler, Schreiner-Innung Bernkastel-Wittlich: Jule Heimfarth, Schreinerei-Treppenbau Frank Müller, Neunkirchen ; Theresa Rach, CB Woodworks Christoph Bayer, Wittlich; Maximilian Fuchs, Weber Innenausbau GmbH & Co. KG, Wittlich; Malte Heckelmann, Schreinerei Hayer, Hans-Dietmar Hayer, Wittlich-Lüxem

Zimmerer/Zimmerin in der Baugewerbe-Innung MEHR und Holzbau- und Zimmerer-Innung Westeifel: Michael Brixius, Holzbau Stoffel GmbH, Dreis; Simon Friedrich, Holzbau Stoffel GmbH, Dreis; Fabian Thielen, Zimmerei & Holzbau Peter Fuchs, Plütscheid ; Jonathan Tombers, Dachdeckerei und Zimmerei Reh GmbH & Co. KG, Dreis; Lars Rosch, Zimmereibetrieb Hubert Simonis in Schönecken.