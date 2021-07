Soziales : Eifeler sucht einen Stammzellenspender

Der 55-jährige Thomas ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend einen Stammzellspender. Foto: Christina Bents

Idesheim/Kordel Die Musiker der Vereine aus Idesheim und Kordel organisieren eine Typisierungsaktion für einen erkrankten Kameraden.

Hoffnung an Tower 14. Dort wird am Sonntag, 11. Juli, durch eine Typisierung ein genetischer Zwilling für Thomas gesucht. Der 55-Jährige ist an Leukämie erkrankt, Chemotherapie und Bestrahlung reichen nicht aus. Er braucht eine Transplantation gesunder Stammzellen.