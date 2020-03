Die Zahlen steigen weiter: : 56 Corona-Fälle im Eifelkreis, Mittwoch Test in Körperich

Die Mitarbeiter des DRK engagieren sich ehrenamtlich für die Bitburger Drive-In-Teststelle am Alten Gymnasium. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Der Betrieb lässt nach: Suchten vergangene Woche am ersten Tag, als die Corona-Sichtungsstelle in Betrieb ging, dort noch mehr als 200 Menschen Rat, waren es an diesem Dienstag nach Angaben der Kreisverwaltung 81 Menschen.

Von diesen wurden 50 auch auf das Virus getestet.

Unterdessen steigt die Zahl der Infizierten. Bisher wurden 56 Menschen im Eifelkreis positiv auf Corona getestet. Drei von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Drei weitere Menschen gelten als genesen, so dass es derzeit im Eifelkreis 53 aktive Infizierte gibt.