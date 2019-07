Einzelhandel : 6. Braderie in Bitburg gut besucht

Bitburg (ang) Echte Eifler lassen sich ihren Frohsinn und ihre Stimmung durch ein paar Regentropfen nicht vermiesen. Trotz einiger Wetterkapriolen gelingt die 6. Braderie in Bitburg und wird zu einem Erfolg für Händler und Teilnehmer.

„Rain drops keep falling on my head“, spielt Achim Weintzen am Samstagnachmittag auf seiner Gitarre unter den Arkaden beim Bitburger Wirtshaus. Das Programm ist mit Musik, leckerem Essen, Hüpfburgen, und Oldtimern vielfältig und topp organisiert.