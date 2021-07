Bildung : 60 Absolventen an der Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm

Prüm (red) Der Abschlussjahrgang 2021 der Kaiser-­Lothar-­Real­schule plus Prüm war geprägt von Corona: Keine Abschlussfahrt, kein Gottesdienst und keine große Feier mit allen. Was vor 2020 zur festen Tradition gehörte, fand in diesem Jahr in dieser Form nicht statt.

Stattdessen wurden aufgrund der Corona-Pandemie drei Verabschiedungen mit Zeugnisübergabe und Ehrungen organisiert. Festlich war es aber trotzdem: Unter dem Motto „Neue Wege gehen – Schritt für Schritt“ standen in der Aula musikalische Beiträge und Reden auf dem Programm. Die Klassenleitungen, Schulelternsprecherin Michaela Zechner und Gönül Genc, die kommissarische Schulleiterin, gaben den Absolventen im Namen der Schulgemeinschaft „Mut zu neuen Zielen“ sowie Gesundheit, Glück und Zufriedenheit mit auf den Weg. Das Foto zeigt die 10b und Klassen­lehrerin Anne-Katrin Laures.

Die Absolventen 2021 der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Klasse 9c (Klassenlehrerin Sonja Breit): Giovanni De Girardi (Nimshuscheid), Emina Denaj (Prüm), Maximilian Fichter (Schlausenbach), Christian Preis (Watzerath), Justin Schlotterer (Weinsheim), Hendrik Schlunke (Stadtkyll), Elias Schomer (Prüm), Albert Szymczak (Gondenbrett)

Klasse 10a (Klassenlehrerin Uschi Hellriegel): Sarah De Girardi (Nimshuscheid), Alesandru Dimboi (Prüm), Kevin Engeln (Wallersheim), Marcel Frank (Masthorn), Angelina Garbor (Wallersheim), Falk Gebler (Krautscheid), Nina Giltz (Lichtenborn), Lea Kempchen (Pronsfeld), Jan Kribs (Arzfeld), Dennis Kyll (Arzfeld), Sina Leisen (Waxweiler), Marvin Lenz (Lünebach), Ashley Melüh (Prüm), Kimberly Nalbach (Wawern), Daniel Niebes (Reuth), Michel Preis (Watzerath), Finn Rodenborn (Eilscheid), Raphael Rosch (Lichtenborn), Katharina Salamova (Waxweiler), Alexander Schein (Arzfeld), Joana Schmitz (Schönecken), Lena Scholz (Schönecken), Cheyenne Silva Lopes (Auw bei Prüm), Daniel Spoo (Wallersheim), Kathrin Urbach (Wallersheim)

Klasse 10b (Klassenlehrer Anne-Katrin Laures): Maxim Antipin (Prüm), Ajas Batilovic (Prüm), Michelle Belsch (Prüm), Robert Busch (Prüm), Leonie Fell (Wallersheim), Selina Gillengerten (Burbach), Melike Halavurt (Prüm), Laura Henze (Prüm), Lena Kammers (Weinsfeld), Anna Kohnen (Olzheim), Leon Lüders (Weinsfeld), Maren Mayeres (Daleiden), Lukas Nahrings (Prüm), Jan Nosbüsch (Gondelsheim), Justin Petker (Prüm), Liane Petker (Prüm), Arthur Rempel (Dausfeld), Silas Rykal (Arzfeld), Marie Thelen (Oberhersdorf), Sophia Urfels (Prüm), Jan van Arenthals (Feuerscheid), Nele-Sophie Volmer (Schwirzheim), Lilli Widmann (Schloßheck)

Besondere Ehrungen