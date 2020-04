Kostenpflichtiger Inhalt: Kontrollen ganz abschaffen? : „40 bis 60 Minuten Stau erlebe ich jeden Tag“ – Politiker fordern vollständige Öffnung der Grenzen

Eine Bundespolizistin kontrolliert den Verkehr in Dasburg. Auch auf der Brücke in Bollendorf haben Grenzschützer am Freitag Position bezogen. Foto: TV/Christian Altmayer

Bollendorf/Echternach Der Grenzübergang in Bollendorf ist seit Freitag wieder offen. Höchste Zeit, sagt Ortsbürgermeisterin Sylvia Hauer, die sich im Vorfeld in Mainz und Berlin dafür eingesetzt hatte. Der nächste Schritt aus Sicht der Dorfchefin: Die Kontrollen ganz abzuschaffen.

In normalen Zeiten haben die Bollendorfer es nicht weit zum Bäcker. Croissants, Brötchen, Teilchen — von Leckereien trennt sie sonst nur ein kurzer Spaziergang zur Tankstelle. Das Problem ist nur: Die liegt in Luxemburg. Und vor einigen Wochen hat das Innenministerium die Grenzbrücke in Bollendorf — und etliche weitere Übergänge über Our und Sauer — dichtgemacht (der TV berichtete). Seitdem müssen die Bollendorfer einen Umweg von sieben Kilometern fahren. Denn der nächste Bäcker liegt in Echternacherbrück.

Dieses Getingel wird wohl noch eine Weile weitergehen. Auch wenn die Brücke über die Landesstraße 3 seit Freitag wieder offen ist. Denn wer ohne triftigen Grund ins Großherzogtum reist, riskiert ein Bußgeld. Trotzdem ist die Öffnung der Brücken in Bollendorf und Remich für viele Kritiker der Kontrollen zumindest ein Etappensieg.

Info Ein Blick zu Saar und Mosel Nicht nur an der Sauer sorgen die Grenzkontrollen für Unmut. Auch an Saar und Obermosel setzen sich Gemeindechefs und Politiker für deren Abschaffung ein. So haben 13 Ortsbürgermeister aus der Verbandsgemeinde Konz und Saarburg einen offenen Brief an die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), und an den Ministerpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans (CDU) unterzeichnet. An sei „enttäuscht vom Umgang mit dem europäischen Gedanken, heißt es da: Bewaffneter Grenzschutz werde als „belastend“ und „symbolisch fehl am Platz“ empfunden. Angeschlossen an die Kritik haben sich zudem die FDP Saar, die Europa-Union Saar sowie die Linke im Saarland.

In Mainz und Berlin hatte sich unter anderem die Bollendorfer Ortsbürgermeisterin Sylvia Hauer dafür eingesetzt. Denn zuvor konnten Pendler nur an fünf Stellen die Grenze passieren, unter anderem bei Dasburg, Vianden und Echternacherbrück.

Dass jetzt auch in Bollendorf die Absperrungen verschwunden sind, wertet Hauer als Erfolg. Noch lieber wäre es ihr und vielen anderen aber, wenn die Kontrollen, die gerade erst um weitere 20 Tage verlängert wurden, ganz wegfallen würden. „Das ist der nächste Schritt“, kündigt sie an, weil die Kontrollen den Alltag in der Region enorm einschränken.

Dazu muss man wissen: Gerade an der Sauer sind Deutschland und Luxemburg so eng zusammengewachsen wie sonst kaum zwei Länder auf dem Kontinent. 9000 Eifeler Pendler arbeiten im Großherzogtum, Tausende Luxemburger wohnen in den Orten auf der bundesrepublikanischen Seite.

Die Grenze zum Nachbarland war in den vergangenen Jahren praktisch unsichtbar. Ein Musterbeispiel für gute europäische Nachbarschaft oder wie Hauer es ausdrückt: „Wir im Sauertal leben das Schengen-Abkommen.“ Doch in Zeiten von Covid-19 hat sich dieser Segen zunehmend in einen Fluch verwandelt.

Am Stärksten haben das in den vergangenen Wochen wohl Pendler zu spüren bekommen. Zu den Stoßzeiten schöben sich täglich Blechkarawanen an den Kontrollpunkten vorbei, berichten Grenzgänger. Der Feierabendverkehr, der sonst über viele kleine Übergänge abfließe, staue sich an wenigen offenen Grenzposten, vor allem in Wasserbillig und Echternacherbrück. 40 bis 60 Minuten Stau, das sei in den vergangenen Tagen die Regel gewesen, schreibt uns etwa der Kyllburger Leser Christoph J. Rebellius: „Ich erlebe das jeden Tag.“

Und er erwartet ab diesem Montag, wenn die Baustellen wieder öffnen, dass die Schlangen noch länger werden. Denn viele deutsche Handwerker und Bauarbeiter sind im Großherzogtum beschäftigt. „In der Feierabendzeit“, prognostiziert Rebellius, „wird es unendliche Staus und Wartezeiten für die Grenzgänger Richtung Bitburg am Echternacher Grenzübergang geben.“

Solche Geschichten kennt auch die Bollendorfer Ortsbürgermeisterin Hauer. Ein Bürger habe neulich zwei Stunden lang vom Arbeitsplatz in Echternach bis nach Hause gebraucht — auf freien Straßen ein Weg von nicht mal zehn Minuten.

„Das ist vielleicht ein Einzelfall“, räumt Hauer ein: „Aber bei Weitem nicht der einzige.“ Denn nicht nur der Pendlerverkehr sei durch die Grenzkontrollen eingeschränkt. Auch die Infrastruktur sei zusammengerückt, sagt Hauer.

Tankstellen etwa gibt es wegen der günstigen Spritpreise fast nur noch auf luxemburgischer Seite. Was etwa die Bollendorfer Gemeindearbeiter nun vor Herausforderungen stelle — denn die müssten nun 20 Kilometer bis nach Sinspelt fahren, wenn sich die Tanknadel neigt.

Und auch bei Geschäften und Arztpraxen lohnten sich kaum doppelte Einrichtungen in beiden Ländern. Das heißt: Ein erheblicher Teil der Infrastruktur sei nun, vor allem für ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind, weggebrochen, sagt die Ortsbürgermeisterin. All das, freilich schon schlimm genug, könnten die Bürger wenigstens verstehen, was das Ganze soll. Wie genau die Kontrollen aber dazu beitragen sollen, Covid-19 einzudämmen, erschließt sich nicht jedem.

Zu den Kritikern gehören Ortschefs und Kommunalpolitiker auf luxemburgischer und deutscher Seite, unter anderem der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit, der in einem Facebook-Statement schreibt: Diese wären „nur dann sinnhaft, wenn der Grenzschutz wirklich auf Krankheit hin kontrollierte. Fiebermessung und Corona-Tests gibt es allerdings keine.

Derzeit hielten die Bundespolizisten daher „nur EU-Bürger auf, aber nicht Viren“, schreibt Streit weiter: „Flagge zeigen, nur um Staus von Pendlern zu produzieren, bringt keinen Gewinn für den Bevölkerungsschutz.“ Streit plädiert daher, wie Hauer und viele weitere dafür, die Kontrollen ganz abzuschaffen. Und ermutigt die Bürger sogar dazu, dies über ein Online-Kontaktformular bei Innenminister Horst Seehofer (CSU) einzufordern.

Auch Grenzgänger wie der Kyllburger Rebellius schlagen Lockerungen vor: Täglich stünden in Echternacherbrück sechs bis zehn Bundespolizisten.