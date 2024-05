Hier gibt’s was auf die Ohren 60. Wolsfelder Bergrennen: Wenn ein ganzes Dorf im Benzinfieber ist

Wie immer vor und an Pfingsten herrscht wieder in und um Wolsfeld der Ausnahmezustand – und das seit mehr als 60 Jahren. Corona hat den vielen Enthusiasten in der Südeifelgemeinde und beim veranstaltenden Eifelmotorsportclub (EMSC) Bitburg zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wäre das 60. Wolsfelder Bergrennen, das einzige Bergrennen, das es in Rheinland-Pfalz noch gibt, schon Geschichte.