Bitburg Auf Antrag der Liste Streit beschäftigte sich der Stadtrat Bitburg mit der geplante Wiedereröffnung der Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) auf dem Flugplatz. Vor Ort: etliche Bürger und prominente Gäste. Doch für Aufsehen im Rat sorgte vor allem der Antrag, der später scharf kritisiert wurde.

„Die Liste Streit sieht in der beabsichtigten Wiedereinrichtung der AfA eine große Gefahr für die Bitburger Bevölkerung und die Bevölkerung des Bitburger Umlandes. Faktisch handelt es sich um eine Verwahranstalt für illegal aufhältige Ausländer. Die dort untergebrachten, mehrheitlich jungen Männer haben angesichts ihrer negativen Bleibeprognose nichts mehr zu verlieren, und so befürchtet die Liste Streit, dass die Kriminalitätsrate in Bitburg und Umland massiv steigen wird.“ So steht es wortwörtlich in dem Antrag.