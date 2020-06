Der TV gratuliert : 65 Jahre verheiratet: Die Schönhofens feiern

Bitburg Hildegard und Norbert Schönhofen aus Bitburg feiern am heutigen 23. Juni Eiserne Hochzeit.

(red) Es war im Jahr 1951, als Hildegard Schönhofen, geborene Tix, und Norbert Schönhofen sich zum ersten Mal in Bitburg trafen. Sie arbeitete als Kellnerin im Hotel Sonnen, er war auf dem Sägewerk in Bitburg beschäftigt. Es dauerte einige Jahre, bis sie sich dazu entschlossen, ihren Lebensweg gemeinsam zu gehen, der jetzt mit der Eisernen Hochzeit nach 65 Ehejahren einen Höhepunkt erreicht.

Am 23. Juni 1955 wurden sie in Bitburg getraut. Ihren Lebensweg gingen die heute 91-jährigen Eheleute nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsam. 1955 übernahmen die beiden den neu erbauten Brauereiausschank „Zangerles Eck“. In diesen Jahren wurden auch ein Sohn und zwei Töchter geboren.