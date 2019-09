Nachrichten im Bild : 65 Kinder nehmen am ersten Kinderchortag in Schönecken teil

65 Kinder nehmen am ersten Kinderchortag in Schönecken teil

Am Samstag, den 14.09.2019, folgten ca. 65 Kinder der Einladung zum ersten Kinderchortag in Schönecken. Foto: Sandra Kribs

Schönecken (red) 65 Kinder sind der Einladung der Pfarreiengemeinschaft Schöencken-Waxweiler gefolgt und haben sich zum ersten Kinderchortag im Flecken getroffen. Die teilnehmenden Kinderchöre aus Bettingen/Baustert, Bleialf, Pronsfeld, Winterspelt und Schönecken probten an dem Projekttag gemeinsam die Geschichte vom barmherzige Samariter in Form eines Musicals von Jochen Rieger.

In dem Gleichnis, das die Grundlage für Riegers Musikstück bildet, bringt Jesus brisante Themen der damaligen Zeit zur Sprache, die auch in der heutigen Zeit nichts an Aktualität verloren haben. Die Kinder führten das binnen eines Tages gemeinsam einstudierte Musical im Rahmen der gut besuchten Vorabendmesse auf. Üblich ist tosender Applaus in einer Kirche eigentlich nicht, die Besucher ließen sich aber letztlich nicht mehr vor Begeisterung bremsen. Foto: Sandra Kribs