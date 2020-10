Blaulicht : 66-jähriger Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall bei Hersdorf

Hersdorf/Wallersheim Eine Autofahrerin ist mit dem Mann auf der L10 zusammengestoßen. Alle Rettungsversuche bleiben erfolglos.

Eine Autofahrerin fuhr auf der L10 aus Richtung Hersdorf kommend in Richtung Wallersheim. Mit im Auto waren ihre beiden Kinder. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sie am späten Samstagabend, 24. Oktober, auf freier Strecke mit einem Radfahrer, der mit seinem E-Bike die gleiche Strecke befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 66-Jährige in den angrenzenden Grünstreifen neben der Fahrbahn geschleudert.