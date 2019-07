Straßenbau :  700 000 Euro für den Ausbau der K 65

Altscheid/Weidingen Die Sanierung der Straße zwischen Altscheid und Weidingen beginnt in den nächsten Monaten.

(ma) Die Kreisstraße 65 zwischen Altscheid und Weidingen ist schmal und an manchen Stellen auch sanierungsbedürftig. Für den sogenannten Bestandsausbau gibt das Land Rheinland-Pfalz nun eine Zuwendung in Höhe von 560 000 Euro, wie Verkehrsminister Volker Wissing in einer Pressemitteilung wissen lässt. Auf Grundlage der im Jahr 2016 erfolgten landesweiten Zustandserfassung und -bewertung auf Kreisstraßen werde der Ausbau nun in Angriff genommen. Die Fahrbahn der K 65 werde in einen modernen Zustand versetzt. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern. Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilt, ist der Einbau einer einschichtigen Asphalt-Tragdeckschicht in einer Stärke von 8 bis 10 Zentimeter auf die vorhandene Fahrbahn mit einer Breite von 4,50 bis fünf Meter vorgesehen.