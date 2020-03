Die aktuelle Fallzahl : 78 Menschen im Eifelkreis infiziert

Bitburg (de) Die gute Nachricht: Zwölf Menschen aus dem Eifelkreis, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gelten inzwischen als genesen. Insgesamt haben sich nach Angaben der Kreisverwaltung bislang 78 Menschen aus dem Kreisgebiet infiziert.

An der Bitburger Drive-In-Teststelle waren am Freitag 32 Ratsuchende; 24 von ihnen wurden getestet. Die Tages-Teststelle in Daleiden wurde von 70 Menschen genutzt; 27 von ihnen wurden getestet.

Die Sichtungsstelle für Corona-Verdachtsfälle in Bitburg ist samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 29. März, 10 bis 14 Uhr, gibt es bei der Realschule Plus in Bleialf eine Tages-Sichtungsstelle. Mitbringen: Versicherungskarte und Personalausweis.