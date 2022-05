Buchveröffentlichung : Eine Einladung zum Streunen

Zur Person

Josef Bormann ist 1946 in Dasburg geboren. Er studierte Theologie in Trier und München. Anschließend arbeitete er als Hochschulseelsorger in Trier. Er übernahm eine Assistentenstelle für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät Trier und befasste sich in seiner Promotionsarbeit mit einem nach wie vor aktuellen Thema: Dem damals schon absehbaren Zusammenbruch der pfarrlichen Seelsorgestrukturen.

Das Generalvikariat richtete ihm später eine eigene Stelle ein, auf der er mehrere Jahre lang modellhaft neue Formen der Zusammenarbeit im kirchlichen Raum entwickelte. Bormann beriet unter anderem auch die Pfarrverbände bei der Entwicklung neuer kirchlicher Strukturen.

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand belegte er außerdem Malereikurse an der Europäischen Kunstakademie Trier und hat seine Bilder inzwischen in mehreren Ausstellungen gezeigt. Bormann ist verheiratet und hat drei Kinder.