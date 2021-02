Corona-Pandemie : Corona-Fallzahlen steigen in der Eifel nach Ausbruch

03.02.2021, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Forscher zeigt im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, wie ein PCR-Test für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet wird. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bitburg (de) So schnell kann es gehen. Lag der Eifelkreis Anfang der Woche mit einer Inzidenz von 18,2 noch bundesweit an der Spitze ist der Wert nach dem Ausbruch in zwei Kindertagesstätte binnen einer Woche auf 66,6 gestiegen.

Aktuell gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung 97 bestätigte Corona-Fälle im Eifelkreis. Am Samstag wurden elf Menschen positiv auf Covid-19 getestet; am Sonntag keiner. Über das Wochenende haben fünf Menschen ihre Quarantänezeit beendet und gelten als genesen.