Verkehr : Arbeiten an der A 60 bei Prüm - Autofahrer müssen Umwege fahren

Foto: TV/Christian Moeris

Prüm Autofahrer müssen sich am Sonntag bei Prüm in Geduld üben: Die Autobahnauffahrt zur A 60 in Richtung Trier ist gesperrt. Das bedeutet Umwege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von cmo/red

Wer am Sonntag mal eben bei Prüm auf die A 60 in Richtung Trier auffahren will, hat Pech: Die Auffahrt zur Autobahn ist gesperrt. Die Richtungsfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Prüm und Waxweiler ist gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Um wieder auf die A 60 in Richtung Trier zu gelangen, müssen Autofahrer wohl oder übel über Schönecken bis Waxweiler über Land fahren.