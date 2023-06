Zwischen Bitburg und Wittlich Wie lange dauert die Baustelle auf der A60 bei Badem noch?

Badem · Sowohl in Richtung Wittlich als auch in Richtung Bitburg wird die Fahrbahn auf der A60 bei Badem derzeit instand gesetzt. Das bringt Einschränkungen für den Verkehr mit sich. Was wird da gebaut und wie lange?

15.06.2023, 06:48 Uhr

Im Zuge der A60 in Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Badem und Spangdahlem sowie in Fahrtrichtung Bitburg zwischen den Anschlussstellen Landscheid und Badem wird derzeit die Fahrbahn instandgesetzt. Es kommt zu Verkehrsbeschränkungen. Die dunklen Beläge zeigen, wo die Straße schon fertig ist. Foto: Hoeser Rudolf

Von Rudolf Höser

