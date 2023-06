Zwischen Bitburg und Wittlich Wie lange dauert die Baustelle auf der A60 bei Badem noch?

Badem · Im Zuge der A60 in Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Badem und Spangdahlem sowie in Fahrtrichtung Bitburg zwischen den Anschlussstellen Landscheid und Badem wird derzeit die Fahrbahn instandgesetzt. Es kommt zu Verkehrsbeschränkungen. Was wird da gebaut und wie lange dauert es noch?

15.06.2023, 06:48 Uhr

Im Zuge der A60 in Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Badem und Spangdahlem sowie in Fahrtrichtung Bitburg zwischen den Anschlussstellen Landscheid und Badem wird derzeit die Fahrbahn instandgesetzt. Es kommt zu Verkehrsbeschränkungen. Die dunklen Beläge zeigen, wo die Straße schon fertig ist. Foto: Hoeser Rudolf

Von Rudolf Höser

Auf der gesamten Fahrbahnbreite wird in beiden Fahrtrichtungen ein neuer Asphaltbelag aufgebracht. Die Bauarbeiten werden zeitgleich in beiden Fahrtrichtungen ausgeführt. Die Instandsetzung erfolgt halbseitig unter fließendem Verkehr in Form von Tagesbaustellen zwischen 7 und 19 Uhr. Dabei wird zunächst die linke Hälfte der Richtungsfahrbahn erneuert, während der Verkehr auf der rechten Fahrbahnhälfte fließt. Dann erfolgt die Erneuerung der rechten Fahrbahnhälfte, während der Verkehr links auf dem neuen Belag fließt.