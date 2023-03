Schneefall führt zu Behinderungen Hochschwangere steckte im Stau, jetzt gibt’s gute Nachrichten aus der Klinik

Weitere Verkehrsbehinderungen: Auf der Bundesstraße 51 in Höhe von Neureuth (Kreis Vulkaneifel) geriet ein Sattelzug in Schwierigkeiten, er kam zunächst nicht voran. In der Nähe von Winterspelt rutschte ein Laster in den Graben. Kleinere Unfälle ereigneten sich auch in Niederprüm und Rommersheim.