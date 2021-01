Porträt : Hans-Dieter Natus, Vorsteher des Finanzamts Bitburg-Prüm, geht in den Ruhestand

Info

Hans-Dieter Natus hat neben seinem Amt als Vorsteher noch weitere Tätigkeiten ausgeübt. So hat er jahrelang als Beamter des höheren Dienstes eine Referendar-Arbeitsgemeinschaft geleitet, in der die Gruppe jungen, angehenden Juristen das Steuerrecht nahegebracht hat. Zudem war er Mitglied in der Prüfungskommission Zwei beim Justizprüfungsamt, also die Kommission, die die angehenden Juristen im zweiten Staatsexamen prüft. Viele Jahre war er Vorsitzender der Prüfungskommission für die Laufbahnprüfungen der Finanzverwaltung in Ebenkoben, an der Landesfinanzschule und an der Fachhochschule für Finanzen. Seit 20 Jahren ist der 65-Jährige Mitglied in der Prüfungskommission für das Steuerberaterexamen beim Finanzministerium in Mainz. Seit 1989 ist Natus ununterbrochen kommunalpolitisch tätig.