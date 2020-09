Bis 4. Oktober wird im Dorf gebaut : Ab Montag gesperrt: Die Schönfelder Straße in Orenhofen

Ab der Ecke „Zemmerer Straße“ ist die Schönfelder Straße am Montag gesperrt. Foto: TV/Hans Krämer

Orenhofen Die Sanierung der Schönfelder Straße in Orenhofen beginnt am Montag. Während der Arbeiten, dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein mit, wird die Landesstraße 2 auf einem längeren Teilstück gesperrt bleiben.

Bis voraussichtlich 4. Oktober laufen die Arbeiten zwischen der Ecke „Zemmerer Straße“ und der Einmündung „In Urbit“. Die Umleitung in beide Richtungen verläuft für den Durchgangsverkehr jeweils über Zemmer.

Der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung der L 2, bis zum Rothaus, wird in dieser Zeit noch nicht angepackt. Ein Termin für den Start der Arbeiten auf diesem Teilstück muss laut LBM erst noch gefunden werden.