Schule : Anmeldung am Eifel-Gymnasium

Neuerburg Die Anmeldung und Aufnahmeprüfungen am Staatlichen Eifel-Gymnasium in Neuerburg ab Klasse sieben sind ab sofort möglich. Für Schüler, die die Empfehlung aus verschiedenen Gründen nur knapp verfehlt haben, gibt es noch eine zweite Chance.

All diejenigen, die sich eine Schullaufbahn am Gymnasium wünschen, können an einer Aufnahmeprüfung für die Klassenstufe sieben am Montag, 12. Juli, ab 7.55 Uhr teilnehmen. Die Anmeldefrist ist Freitag, 9. Juli. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten einer Aufnahme, über die man sich an der Schule informieren kann. Am 12. und 13. Juli, ab 7.55 Uhr sind die Aufnahmeprüfungen für die Eingangsklasse des Aufbaugymnasiums und der Jahrgangsstufe elf. Anmeldefrist ist ebenfalls der 9. Juli.