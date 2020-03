Konzert : Glamour-Pop auf Plateauschuhen

Abba Gold. Foto: Trierischer Volksfreund/Jan Kocovski

Prüm/Echternach (red) Die Show „Abba Gold“ gastiert am Dienstag, 17. März, um 20 Uhr im Trifolion in Echternach und am Mittwoch, 18. März, um 20 Uhr in der Karolingerhalle in Prüm. Mit Superhits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Super Trouper”, „Dancing Queen“, „Chiquitita” oder „Fernando” lässt Abba Gold die ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder aufleben.



Karten siehe Info unten rechts.