Straßenausbau : Kreuzungsbereich in Prüm soll moderner und sicherer werden

Der Kreuzungsbereich „Auf der Tafel“ ist in die Jahre gekommen. Daher sollen 2022 fast 6000 000 Euro in den Ausbau investiert werden. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Neue Abbiegespuren, höhere Bordsteine und modernere Bushaltestellen: Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein plant den Ausbau im Bereich „Auf der Tafel“.

Der Kreuzungsbereich „Auf der Tafel“ in Prüm ist in die Jahre gekommen und soll ausgebaut werden. 5921 Fahrzeuge fahren täglich auf der Bundesstraße 265, 2047 biegen in Richtung St.-Joseph-Krankenhaus ab. 1460 nutzen die L 17 in Richtung Sellerich und 597 die K 180 in Richtung Gondenbrett.