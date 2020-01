Nachrichten im Bild : ABC-Café für Menschen mit Lese- und Schreib-Schwäche

ABC-Café im DRK-Mehrgenerationenhaus (MGH) / Haus der Familie Bitburg Viele Deutsche können nicht richtig lesen und schreiben. Aus Scham wird dieses Handicap häufig verheimlicht und man arrangiert sich damit. Unser ABC-Café richtet sich an Erwachsene, die im vertrauensvollen Rahmen und in sympathischer Umgebung, Lernen wollen. Ab sofort freut sich unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin, Frau Annette Diekmann, Sie jeden Dienstag, von 09:00 bis 11:00 Uhr im Offenen Treff des DRK-Mehrgenerationenhauses, Erdorfer Straße 9 in Bitburg, begrüßen zu dürfen. Informationen erteilt MGH-Projektleiterin Andrea Kalkes, Tel, 06561 6020333 oder Andrea.kalkes@drk-bitburg.de (Foto/Text: DRK intern) Foto: Andrea Kalkes, MGH-Projektleiterin, Andrea Becker MGH-Koordinatorin, freuen sich Annette Diekmann im Team willkommen zu heißen. Foto: DRK Bitburg/ Andrea Kalkes