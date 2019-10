Kultur : Konzertabend mit Werken von Clara Schumann

Malberg In Schloss Malberg gibt es am Wochenende, 12./13. Oktober, zwei Konzerte. Das Konzert am Samstag, „Balladen! Und jetzt!? – alte Geschichten neu erzählt“, mit der Pianistin Maren Donner und der Mezzosopranistin Sandra Schares richtet sich an Kinder.

In diesem Kinderkonzert auf Schloss Malberg lernen die Kinder berühmte Balladen von Franz Schubert und Franz Liszt kennen. Neben dem Hören der Musik steht das Mitgestalten im Zentrum: Die Kinder setzen die Musik in Szenen um, schaffen eigene Interpretationen und erfinden alternative Handlungsstränge. Es richtet sich an Kinder zwischen fünf und neun Jahren. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet fünf, für Familien zehn Euro.