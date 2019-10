ART bietet acht weitere Beratungstermine an : Abfall sorgt im Eifelkreis weiter für Gesprächsstoff

ART bietet acht weitere Beratungstermine an

Bitburg-Prüm Der Zweckverband Abfallwirtschaft will von Montag bis Donnerstag wieder mit Eifelern ins Gespräch kommen. Redebedarf gibt es wegen steigender Müllgebühren.

Die Entsorgung von Müll wird für die Bürger im Eifelkreis ab nächstem Jahr rund 34 Prozent teurer. Denn der Zweckverband Abfallwirtschaft in der Region Trier (A.R.T.) hat allen fünf Kommunen eine neue Gebühren- und Abfallordnung auferlegt. Und für die Eifeler ändert sich dabei so einiges: Die Gebühren steigen, die Anzahl der Leerungen sinkt auf 13 im Jahr und ihre großen Tonnen dürfen die meisten nur gegen Aufpreis behalten.

All das sorgt für Diskussionsstoff. Der A.R.T. bietet daher seit September Beratungstermine für Bürger an. 13 solcher Gesprächsrunden hat es in den vergangenen zwei Wochen rund um Bitburg und Prüm gegeben.