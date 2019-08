Bitburg-Prüm Zum 1. Januar 2020 sollen die Gebühren für Abfuhr und Entsorgung von Restabfall steigen.

Die Gebührenstruktur für die Abfallentsorgung ab dem 1. Januar 2020 war eines der Themen auf der Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART) am Donnerstagabend. Die Struktur soll, so hat es die Versammlung den Landkreisen und der Stadt Trier empfohlen, im gesamten Gebiet des ART, das neben dem Eifelkreis Bitburg-Prüm die Stadt Trier, den Kreis Trier-Saarburg, den Kreis Bernkastel-Wittlich und den Vulkaneifelkreis umfasst, nach und nach angepasst werden. Für den Eifelkreis würde sich folgendes ergeben:



Das ist in der Gebühr enthalten: Die 13-malige Leerung der Restabfallbehälter ist in der Grundgebühr abgedeckt. So lässt sich über das Jahr gesehen ein Vier-Wochen-Rhythmus einhalten. Ebenfalls inkludiert ist die Sperrmüllabholung an vier Terminen pro Jahr, die Problemabfallentsorgung, die Abgabe von Grüngut an den jeweiligen Annahmestellen, die Abholung des Papiermülls in der Blauen Tonne alle vier Wochen und die Abgabe von Bioabfällen an den jeweiligen Sammelstellen (Biotüte).