Ab 15. Juli gilt : Bahn frei für Windeltonne und Windelsack

Das neue Windel-Abfallsystem sieht so aus: Familien mit Windelkindern oder Angehörigen, die auf Inkontinenzmaterial angewiesen sind, können ab 15. Juli auf der Website des ART entweder eine zusätzliche Abfalltonne oder Müllsäcke bestellen. Zuvor muss dort jedoch ein Nachweis der Berechtigung (Geburtsurkunde oder ärztliche Bescheinigung) hochgeladen werden. Die Windelsäcke fassen 40 Liter und sind laut ART „optisch kaum von den etwas größeren Säcken für Restabfall zu unterscheiden“.

Ebenfalls auf der Homepage des ART sollen Windeltonnen in zwei Größen (80 oder 120 Liter) angeboten werden. Da zusätzliche Behälter nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers aufgestellt werden dürfen, muss hier im Gegensatz zum Sack zusätzliche eine schriftliche Einwilligung des Eigentümers vorliegen. Entsprechende Vordrucke will der A.R.T. ab 15. Juli zur Verfügung stehen. Die Gebühren sind laut ART abhängig von der gewählten Behältergröße und der Anzahl der Leerungen. Die Abrechnung erfolge mit dem jährlichen Gebührenbescheid im Folgejahr. Die Tonnen sollen zur Leerung zu den üblichen Abholterminen am Straßenrand bereitgestellt werden.