MÜLL : Abgabe von Problemmüll

Lissendorf/Rittersdorf (red) Laut Abfallverband Region Trier (ART) ist die Haltestelle des Sammelfahrzeugs für Problemabfälle in Lissendorf verlegt worden. Das Sammelfahrzeug halte am 11. August und 17. November jeweils von 9 bis 10 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in der Straße „Zu den Leyen“.