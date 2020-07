Bildung : Abiturfeier am beruflichen Gymnasium der BBS Prüm

„Abinauten 2020 – wenn aus Punkten Sterne werden“, lautete das Motto der Abiturientinnen und Abiturienten an der Berufsbildenden Schule Prüm. Foto: BBS Prüm/Michaela Widowsky

Prüm (red) „Abinauten 2020 – wenn aus Punkten Sterne werden“, lautete das Motto der Abiturientinnen und Abiturienten an der Berufsbildenden Schule Prüm. Wegen der Abstandsregeln und Maskenpflicht verlief die Verleihung der Zeugnisse in diesem Jahr auch im beruflichen Gymnasium für Gesundheit und Soziales der Berufsbildenden Schule Prüm völlig anders: Die 33 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihre Zeugnisse in drei Feierstunden im Stammkursverband, statt wie sonst üblich in großer Runde mit Familien, Lehrern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Auf dem Schulhof haben die Schülerinnen und Schüler sich mit ihrem Symbolbild, einem „Abinauten“, und ihren Initialen verewigt.

Ihren Abschluss feierten: