Schutzmaßnahme wegen Coronavirus : Alle Abiturfeiern im Eifelkreis müssen verschoben werden

Bitburg (de) Nun steht es fest: Auch die Abitur- und alle anderen Schulentlassfeiern entfallen dieses Jahr. Das ist in der Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung festgelegt. Vergangene Woche sollten die Feiern, unter Vorbehalt anderer Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung, noch möglich sein (der TV berichtete).

Nun ist festgelegt, „dass an allen Schulen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sämtliche regulären Schulveranstaltungen mit sofortiger Wirkung entfallen.“ So steht es in der aktuellen Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Auch Zusammenkünfte in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sind verboten. Das gilt vorerst bis zum 19. April.