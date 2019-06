Schule : Abpfiff statt Anpfiff für die Schüler

Diese Schüler haben die Berufsreife erreicht. Foto: TV/Reiner Hillen

Bleialf (red) „Anpfiff - Abpfiff an der Realschule plus Bleialf“: Unter dieses Motto stellten die Abschlussklassen der Realschule plus Bleialf ihre Abschlussfeier. Sowohl Frauke Euen und Karl Heinz Neisius im ökumenischen Gottesdienst als auch der Schulleiter Udo Stein nahmen den Ball auf.

