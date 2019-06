Bauarbeiten : Abriss nähert sich dem Ende

BETTINGEN. (uhe) Die Abrissarbeiten an der L7-Brücke in Bettingen waren laut Landesbetrieb Mobilität Gerolstein etwas aufwendiger als erwartet, nähren sich aber so langsam dem Ende. Dann folgt der Bau der neuen Brücke, die bis Ende des Jahres stehen soll. Rund 1,5 Millionen Euro werden in das Bauwerk über die Prüm investiert. Der Verkehr zwischen Oberweis und Peffingen wird während der Baumaßnahme umgeleitet, für die Fußgänger wurde im Vorfeld eine Behelfsbrücke (rechts) errichtet. Foto: Uwe Hentschel