Stadtentwicklung : Neue Perspektive für Innenstadt-Areal

Müller-Flegel-Gelände in Bitburg Abriss des ehemaligen Autohauses läuft Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Die Abrissarbeiten auf dem Müller-Flegel-Gelände in Bitburgs Mitte schreiten voran. Und so ergibt sich eine völlig neue Perspektive auf das rund ein Hektar große Grundstück, das 2008 Bauunternehmer Jürgen Kohl erworben hat.

Für die Entwicklung dieser Industriebrache, die einst Standort eines Autohauses samt Werkstatt sowie einer Kohlenhandlung war, gibt es viele Ideen. Schließlich liegt das Gelände in direkter Nachbarschaft von Stadthalle, Bitburg-Marken-Erlebniswelt sowie Rathaus und Liebfrauenkirche liegt und grenzt im Norden an ein Wohngebiet. Im Gespräch war bereits ein Supermarkt mit Büros und Wohnungen, ein Kino, ein Kongresshotel sowie ein Mix aus Büros und Wohnungen. Was und wann dort tatsächlich gebaut wird? Bisher hat sich der Eigentümer dazu noch nicht geäußert.