Personalien : Abschied vom Ortsbürgermeister

Einer der anpackte und gestaltete hört auf Bickendorf verabschiedet Ortsbürgermeister Berg In einer Feierstunde wurde Arnold Berg , für sein 10-jähriges Engagement als Ortsbürgermeister in Bickendorf gebührend verabschiedet. Im Beisein zahlreicher Gäste, darunter alle Vereinsvertreter bezeichnete der erste Beigeordnete Wilfried Kootz, den scheidenden Ortsbürgermeister als kommunalpolitischen Gestalter, der im Miteinander den Weg gesehen hat, um große Aufgaben zu meister. „Es war stets eine ehrliche, vertrauensvolle aber auch zukunftsweisende Arbeit im Team zum Wohle von Bickendorf“ so Wilfried Kootz. Die Ratsmitglieder Josef Klankert, Jürgen Wagner, Harald Biewer, Walter Nesges und Franz-Rudolf Sonnen zeichneten die vielen Aktivitäten von Arnold Berg auf. Den Dankesworten schlossen sich auch Pastor Bertold Fochs und Bürgermeister Josef Junk an. Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten vom Projektchor unter der Leitung von Dorothea Schönhofen. Der Gemeinderat und die Vereine bedankten sich bei Arnold Berg mit einer Karikatur und einem Präsent. Gleichzeitig dankte Arnold Berg auch den scheidenden Ratsmitgliedern Walter Nesges, Franz-Rudolf Sonnen und Wilfried Kootz. Foto: Michael Barg. Foto: TV/Michael Barg