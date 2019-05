Winterspelt/Bleialf : Abschnitt der A 60 gesperrt

Foto: Fritz-Peter Linden/TV/Fritz-Peter Linden

Winterspelt/Bleialf (red) Die A 60 zwischen den Anschlussstellen Winterspelt und Bleialf in Richtung Wittlich ist am Donnerstagmorgen, 23. Mai, gesperrt. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Grund seien „unaufschiebbare Arbeiten an der Entwässerung der Fahrbahn“.

