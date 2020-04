In eigener Sache : In eigener Sache

In eigener Sache

Liebe Leser,

Corona hat alles verändert. Sie wundern sich vielleicht darüber, dass auf den Fotos Menschen zu sehen sind, die nicht genügend Abstand zu einander halten. Die Erklärung dafür: Die Fotos sind vor dem erlassenen Verbot von Versammlungen und der Anordnung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Mitmenschen zu halten, entstanden. Haben Sie Texte und Fotos für diese Seite? Dann senden Sie uns Ihre Nachrichten an: eifel@volksfreund.de



Fotos (am besten im JPEG-Format) benötigen eine Auflösung von mindestens 1700 Pixeln in der Breite. Um ein Foto veröffentlichen zu können, benötigen wir ausdrücklich eine Erlaubnis für print (Tageszeitung) und online (www.volksfreund.de). Unverzichtbar ist die Nennung eines Urheberhinweises für das Foto. Wer war Fotograf? Wer hat das Recht am Bild?