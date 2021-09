Auszeichnung : Arbeitsgemeinschaft von Prümer Schülern ist für Deutschen Engagementpreis nominiert

Prüm (red) Die Arbeitsgemeinschaft „Kinder helfen Kindern“ unter Leitung von Brigitte Richter-Weber ist für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert. Sie kann 10 000 Euro Preisgeld erhalten.

Die freiwillige Arbeitsgemeinschaft der Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm hat das Motto: „Jeder kann die Welt verändern – auch du!“ So sollen die Teilnehmenden für ein Ehrenamt begeistert und andere Schülerinnen und Schüler ermuntert werden, Dinge positiv zu verändern.