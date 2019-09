Glaube : Prüm gelingt der große Auftritt

Prüm Das gibt es nicht alle Tage: Die Abteistadt feiert die Einsegnung der renovierten Basilika durch Bischof Ackermann, das Pfarrfest und den verkaufsoffenen Sonntag gleichzeitig - und bei schönstem Wetter.

„Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind.“ Wie viele, das ließe sich nur schätzen: „In den Kirchenbänken im Innenraum finden 800 Besucher Platz“, erklärt Peters. Da aber auch in den Seitengängen, in denen die Bänke entfernt wurden, zahlreiche Zuschauer stehen, wohnen am Sonntag rund 1000 Menschen dem großen Ereignis bei. „Gott nimmt heute sein Haus wieder in Besitz“, sagt Bischof Ackermann im Laufe des zweistündigen Gottesdienstes. Doch sein Haus ist auch unser Haus, wir dürfen uns bei ihm zu Hause fühlen.“ Er hätte die heilige Messe sehr genossen, sagt Stephan Ackermann später. „Heute passt alles nahtlos zusammen: die Wiedereröffnung der Basilika, die Aktivitäten in der Stadt und das wundervolle Wetter.“