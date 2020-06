Kostenpflichtiger Inhalt: Spangdahlem : „Undenkbar, fatal“ oder höchste Zeit?

Bereit zum Abflug? Zu den Gerüchten um eine Verlegung der F-16-Staffel aus Spangdahlem will derzeit kaum jemand offiziell sprechen. Foto: TV/Adrian Froschauer

Spangdahlem Nach Medienberichten erscheint ein Abzug der US-Air-Force aus Spangdahlem zumindest möglich. Die einen befürchten schwere wirtschaftliche Folgen. Andere sehnen den Weggang der Amerikaner geradezu herbei. Die meisten aber schweigen.

Vergangenes Wochenende habe es angefangen, sagt der Umweltschützer, der von seinem Grundstück kein Fernglas braucht, um zu sehen, was auf dem Stützpunkt vor sich geht. Etliche Frachter vom Typ Boeing C17 oder C5 seien gelandet. „Gestern stand da eine ganze Reihe“, sagt der Bauer und zeigt auf ein Gelände hinter dem Zaun. Heute parken zumindest drei Transporter dort. Was sie in Spangdahlem ein- oder abzuladen haben, ist nicht zu erkennen. Ob es die Vorboten eines Truppenabzugs sind? „Möglich“, sagt Schneider.

Denn Medienberichten zufolge plant US-Präsident Donald Trump die Verlegung von rund einem Drittel der in Deutschland stationierten Truppen nach Polen. 9500 der noch etwa 34 500 amerikanischen Soldaten in der Republik könnte es demnach treffen – und womöglich auch die Air Base Spangdahlem. Denn laut „New York Times“ taucht in den Abzugsplänen eine F-16-Staffel auf. Eine Einheit, die es nur in der Eifel gibt.

Von offizieller Seite ist darüber weiterhin wenig zu erfahren. Eine Stellungnahme der Air Base steht aus. Der Bund teilt mit, über die „Überlegungen“ unterrichtet worden zu sein, aber nicht über betroffene Standorte. Und die Landesregierung lässt lediglich verlauten, man stehe weiterhin zu den US-Streitkräften.

Die Bürgermeister der umliegenden Kommunen halten sich vorerst ebenso bedeckt. Die Verwaltungen der Verbandsgemeinden Wittlich-Land, Bitburger Land und Speicher sowie die Städte Wittlich und Bitburg haben auf TV-Anfrage zwar eine Stellungnahme erarbeitet. Die fällt allerdings denkbar kurz aus. Neun Fragen werden nicht beantwortet. Stattdessen: nur die Aussage, man wolle sich an Spekulationen nicht beteiligen, solange keine belastbaren Informationen vorlägen.

Ähnlich äußern sich der Bernkastel-Wittlicher Landrat Gregor Eibes und der Erste Eifeler Beigeordnete Michael Billen in einem gemeinsamen Schreiben. Man wolle nicht spekulieren, heißt es dort ebenso. Zwar wäre „ein etwaiger Abzug fatal für die Region, sowohl wirtschaftlich als auch menschlich“. Man werde sich aber „vehement für einen Verbleib der amerikanischen Streitkräfte und deren Zivilangehörigen einsetzen, sofern sich die Berichte tatsächlich bestätigen sollten“.

Was die Zurückhaltung erklären könnte: Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte des Flugplatzes, dass dessen baldige Schließung prophezeit wird. Immer begleitet sowohl von Befürchtungen als auch von Hoffnungen. Denn einerseits ist die Air Base mit ihren rund 850 deutschen Mitarbeitern ein Wirtschaftsfaktor in der Region. Andererseits ärgern sich viele Bürger über Fluglärm und Umweltbelastungen im Umfeld des Militärgeländes.

Zu den Kritikern zählt auch die Herforster Ortsbürgermeisterin Sigrid Heinemann. Diesmal allerdings will sie lieber nicht zu viel sagen: „Es vergeht kaum ein Jahr, ohne dass das Gerücht vom baldigen Abzug die Runde macht.“

Auch Ludwig Schmitz, Dorfchef von Arenrath, meint: „Einen totalen Abzug sehen wir nicht als realistisch an, auch vor dem Hintergrund, dass wir immer wieder solche Nachrichten erlebt haben.“ Für ihn wäre die Verlegung der Truppen allerdings ein Verlust: „Mit der Air Base verbinden unsere Gemeinde seit Generationen viele Arbeitsplätze.“ Zudem lebten Amerikaner im Dorf, die sich, etwa in Vereinen, am Dorfleben beteiligten. „Wir leben seit Jahrzehnten wie selbstverständlich mit den rund 80 amerikanischen Militärangehörigen und deren Familien in unserem Dorf“, sagt Fritz Kohl, Erster Beigeordneter des Nachbarortes Bruch. Die deutsch-amerikanische Freundschaft werde ohne viel Aufhebens gelebt. Der Stützpunkt sei aber auch wirtschaftlich von Bedeutung.

Nicht bloß wegen der Handvoll Bruchern, die dort direkt beschäftigt seien. Sondern auch wegen der Handwerker und anderer Unternehmen, die indirekt auf dem Flugplatz Geld verdiente. Sowie den rund 2000 Hausbesitzern in der Eifel, die an die Amerikaner vermieteten.

„Undenkbar“, nennt auch Andreas Falk, Ortsbürgermeister von Binsfeld, einen möglichen Truppenabzug, sein Spangdahlemer Kollege: „unvorstellbar“. Allein 50 Binsfelder arbeiteten auf der Air Base. Hinzu kämen viele Firmen, denen Aufträge wegbrechen würden. Und auch die freundschaftliche Verbundenheit wolle man „nicht missen“. Er hoffe daher, „dass Präsident Trump eine positive Entscheidung für den Erhalt der Air Base trifft“.

Flugplatzgegner Günther Schneider kann das nicht nachvollziehen. „Die umliegenden Gemeinden profitieren doch kaum noch von den Amerikanern“, behauptet der Landwirt, der seit Jahren zu den Kritikern der Amerikaner gehört.