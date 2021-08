Brandschutz : Acht Feuerwehrfahrzeuge für die Verbandsgemeinde Arzfeld

Die Verbandsgemeinde Arzfeld hat insgesamt acht neue Feuerwehrfahrzeuge gekauft. Bis 2025 will sie weitere 1,2 Millionen Euro in weitere Autos investieren. Foto: Verbandsgemeinde Arzfeld

Arzfeld (red) Die Verbands­gemeinde Arzfeld hat kräftig in die Flotte ihrer Feuerwehrfahrzeuge investiert. Insgesamt acht Wagen wurden gekauft, je einer für die Wehren in Dahnen und Krautscheid, in Lützkampen und Daleiden und je zwei für Arzfeld und Waxweiler.

